Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Nailed To Obscurity, Svartsot und Before The Dawn.

Primal Fear DOMINATION ist ein mit Hymnen bespicktes Power Metal-Feuerwerk, bei dem Frontmann Ralf Scheepers für fortwährenden Goldregen sorgt, während Gitarrist ­Magnus Karlsson die Pyrokracher zündet. Glenn Hughes Mit seinem neuesten Werk zeigt er sich in einem eleganten Limbo zwischen modernem Rock und oldschooligem Hard Rock. Green Carnation Statt eines einzigen Longtracks entfaltet sich das neue Werk über sechs kompositorisch vielschichtige Stücke, in denen Prog-, Hard- und Gothic Rock und auch eine Prise Black Metal ineinandergreifen.