Green Day sind dafür bekannt, auf ihren Konzerten gerne mal gegen Politiker zu wettern. Diesmal hat es US-Vizepräsident JD Vance erwischt.

Punk bleibt politisch. Das bewiesen Green Day mal wieder letzten Samstag in Melbourne, auf dem ersten Konzert ihrer diesjährigen Australien-Tournee. Sänger Billie Joe Armstrong ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, seine Unzufriedenheit mit der aktuellen US-Regierung kundzutun. Diesmal hatte Armstrong US-Vizepräsident JD Vance im Fadenkreuz, der es am Tag vorher durch seine Teilnahme an dem umstrittenen Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in die Schlagzeilen schaffte. Aus den ‘Jesus Of Suburbia’-Lyrics „Am I just retarded or am I overjoyed", machte Armstrong spontan „Am I just retarded or am I just JD Vance." Green Days Anti-Trump Textänderungen Das…