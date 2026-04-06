Exodus sind bis heute kein bisschen leise und wüten auf GOLIATH wie 1986. Wir unterhielten uns mit Gitarrist Gary Holt über das neue Werk.

Das komplette Interview mit Gary Holt von Exodus findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Hat die Rückkehr von Frontmann Rob Dukes Auswirkungen auf die Riffs oder Arrangements gehabt? Gary Holt: Rob ist ein hervorragender Texter, aber eigentlich lasse ich mich davon nicht beeinflussen, wer bei uns am Mikro steht. Ich lasse die Riffs einfach aus meinem Kopf raus. Was tatsächlich Einfluss genommen hat auf die Lieder, ist seine stimmliche Vielseitigkeit. Rob zeigt auf GOLIATH, was stimmlich wirklich in…