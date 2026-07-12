Wegen des abgesagten Auftritts sah sich Bret Michaels zuletzt teils heftiger Kritik ausgesetzt. Sein Gitarrist ist deshalb stinksauer.

Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika 250. Geburtstag. Zu diesem Anlass sind eine Reihe von Konzerten, Ausstellungen, Ehrungen und weiteren Programmpunkten unter dem Namen „Freedom 250“ geplant. Auch Poison-Sänger Bret Michaels sollte mit seinem Solo-Projekt für musikalische Unterhaltung sorgen, sagte den Auftritt jedoch kürzlich ab. „Leider hat sich das, was uns als Feier unseres Landes präsentiert wurde, zu etwas entwickelt, das weitaus spaltender wirkt als das, woran ich mich zu beteiligen bereit erklärt hatte“, erklärte Michaels in einer ausführlichen Stellungnahme. „Zudem wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit meiner Fans, meiner Band, meiner Crew, meiner Familie und meiner eigenen…