Lindsay Schoolcraft kritisiert All That Remains-Sänger Phil Labonte scharf für seine Äußerungen, dass „Therapie etwas für Frauen“ sei.

Zeichnet sich da etwa eine öffentliche Grundsatzdiskussion zwischen Ex-Cradle Of Filth-Keyboarderin Lindsay Schoolcraft und All That Remains-Frontmann Phil Labonte ab? Die kanadische Musikerin hat am 19. Juni mit HARROWING ein neues Album veröffentlicht und hat im Zuge des Releases einige Interviews gegeben. Im Gespräch mit Blabbermouth schießt sie dabei scharf gegen Phil Labonte. Der böse Feminismus Doch von vorn. Labonte war vor Kurzem zu Gast im Today's Boondoggle Podcast. Dort hat der Sänger einige bedenkliche Aussagen getätigt. Seiner Meinung nach „finden sich bei Weitem nicht mehr so ​​viele junge Männer und Frauen zusammen, um sich zu verabreden. Die Generation Z…