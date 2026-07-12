Veränderungen auf Metallicas Sozialen Medien ließ Fans auf eine große Ankündigung hoffen. Die Band wies die Vermutungen zurück.

Signifikante Veränderungen auf Metallicas Sozialen Medien löste bei den Fans Gerüchte um eine große Veränderung und eine anstehende Ankündigung aus. In einem Facebook-Kommentar ging die Band nun darauf ein. Seit dem 2023 erschienenen Album 72 SEASONS hatten sich Metallica gelb als Charakteristikum angeeignet. Dasselbe Farbschema nutzte die Band auch während ihrer "M72" Welt-Tournee, die 2023 begann und bis in die Gegenwart andauert. Grau statt gelb Auf den Sozialen Medien zog sich das gelbe Farbschema durch. Dem wurde jetzt ein Ende bereitet. Statt gelb zeigen die Profilbilder der Band nun ein schwarzes "M" vor einem grauen Hintergrund. Auch auf den Feeds…