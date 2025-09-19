Die Kawaii Metal-Truppe Babymetal setzt mit ihrem neuen Album METAL FORTH neue Chart-Maßstäbe für japanische Bands.

Die Japanerinnen Babymetal haben mit ihrem neuesten Album METAL FORTH, das am 8. August erschien, geschafft, was sonst keine rein japanische Band geschafft hat: Sie sind auf Platz neun der Billboard Charts gelandet und haben somit direkt auch ihre erste Top Ten-Platzierung in den USA einkassiert. Chart-Erfolge In seiner ersten Woche hat METAL FORTH schon über 200 Millionen internationale Streams erreicht und wurde 36.000 Mal verkauft. Allerdings hört der Erfolg der neuen Platte dort nicht auf. Wie Metalsucks auflistet, ist das Album in den USA auf Platz zehn der Spotify Top-Alben und auf Platz zwei der iTunes Album-Downloads. In Japan erreichen…