Es ist so weit: Mudvayne präsentieren mit ‘Hurt People Hurt People’ ihr erstes neues Material seit über anderthalb Jahrzehnten.

Nach einer Auszeit von elf Jahren hatten sich Mudvayne 2021 wiedervereint und seitdem diverse Liveshows absolviert. Nun geben die Nu-Metaller auch in musikalischer Hinsicht Butter bei die Fische. Frontmann Chad Gray und Co. haben mit ‘Hurt People Hurt People’ ihre erste neue Single seit 16 Jahren rausgebracht. Zeitenwende "Ich glaube, ich habe diesen Song als Erinnerung für mich selbst geschrieben, um den Kreislauf zu durchbrechen", informiert Mudvayne-Sänger Chad Gray. "Wir erschaffen unser eigenes Leid, unseren eigenen Schmerz. Es ist Zeit für uns, Selbstliebe zu erschaffen und den Schmerz loszulassen. Er war von Anfang nicht unser Schmerz." Produziert hat den Track Nick Raskulinecz…