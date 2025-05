Mit der Veröffentlichung der Single ‘Lilac’ kündigen Katatonia gleichsam ein neues Album an und präsentieren Anders Nyströms Nachfolger.

Den kürzlichen Ausstieg von Mitbegründer und Gitarrist Anders Nyström haben Katatonia offenbar überwunden. Taufrisch hat die schwedische Formation mit ‘Lilac’ die erste Single aus dem kommenden Album veröffentlich. Ganz recht – zwei Jahre nach SKY VOID OF STARS erscheint mit NIGHTMARES AS EXTENSIONS OF THE WAKING STATE am 6. Juni 2025 über Napalm Records der 13. Langspieler von Jonas Renkse und seiner Truppe. Neu dabei sind die beiden Gitarristen Sebastian Svalland (Ex-In Mourning) und Nico Elgstrand (Ex-Entombed), die die Plätze von Nyström und Roger Öjersson einnehmen. Gitarrenlastige Albträume Die Ankündigung von Jonas Renkse via Instagram liest sich wie folgt: „Wir…