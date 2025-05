Devin Townsend will vorerst etwas kürzer treten. So soll die Nordamerika-Tour im Mai für längere Zeit die letzte gewesen sein.

Multitalent Devin Townsend hat in seiner langen Karriere an zahlreichen Projekten gearbeitet und war daher fortwährend beschäftigt. Nun hat der Kanadier beschlossen, sich eine Pause zu gönnen – zumindest vom Tourneeleben. Dies gab Townsend selbst in einem ausführlichen Statement auf seinem YouTube-Kanal bekannt. „Seit fast 35 Jahren folge ich einem kreativen Weg, der von Instinkt geleitet wird – jedes Album, jede Tour, jedes Projekt ein neues Kapitel einer Geschichte, die ich erzählen musste. Meine Gedanken klammern sich an Konzepte, und ich liebe es, ihnen nachzujagen. Diese Jagd hat die Reise wild, unvorhersehbar und zutiefst erfüllend gemacht“, schreibt der 52-Jährige unter…