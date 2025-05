Einige Rock- & Metal-Formationen vermochten es, mehr als eine Milliarde Streams bei Spotify zu generieren. Wir haben 66 Tracks zusammengetragen.

Im Augenblick (Stand 23.04.2025) gibt es 926 Songs beim Streaming-Riesen Spotify, die mehr als eine Milliarde Abrufe verbuchen konnten. Nachhören kann man sämtliche Tracks in der zugehörigen Playlist. Da sich dort allerdings auch zahlreiche Metal-fremde Stücke tummeln, haben wir für unsere METAL HAMMER-Leser jene 66 Songs herausgepickt, die von Bedeutung sind. Eine Handvoll Bands haben es hierbei sogar vollbracht, mehrere ihrer Lieder unterzubringen. So sind AC/DC, Aerosmith, Bon Jovi, Green Day, Guns N’ Roses, Linkin Park, Metallica, Nirvana, The Offspring, Queen, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down und Toto darunter. Sämtliche Gruppen aus dem Indie Rock-Sektor wie Arctic…