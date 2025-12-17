Toggle menu

Sophie Chassée live in Bonn 23.01.2026

Künstler: Sophie Chassée

Zocker-Rockerin: Kate Davies (Pupil Slicer)
Pupil Slicer
Im November brachte die Mathcore-Band Pupil Slicer FLESHWORK hervor. Kate Davies (Gitarre/Gesang) taucht gerne in virtuelle Welten ab
Das komplette Zocker-Interview mit Kate Davies von Pupil Slicer findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Die neue Liga von ‘Path Of Exile 2’: ‘Rise Of The Abyssal’! Ich stieß kürzlich dank ‘Diablo 2’ sowie dem ersten ‘Path Of Exile’ auf ARPGs. Seitdem erfreue ich mich daran. ‘Path Of Exile 2’ könnte in Version 1.0 eines der besten, wenn nicht das beste ARPG überhaupt werden! Es steckt viel Tiefe und Leidenschaft…
