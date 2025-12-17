Gitarrist Gary Holt hat über die kommende Exodus-Platte geplaudert und dabei das Veröffentlichungsdatum verraten.

Dass der Nachfolger zu PERSONA NON GRATA (2021) fertig ist, hat Exodus-Lead-Gitarrist Gary Holt bereits Anfang Oktober preisgegeben. Auch ein Zeitfenster für die Veröffentlichung kam ihm da schon über die Lippen. Im Gespräch mit Robbs MetalWorks wird Holt nun präziser und wirft überschwänglich ein Datum in den Raum. Praktischerweise stimmt es mit dem Start der gemeinsamen Europatournee mit Kreator überein. Heavy-Metal-Sommercamp „Es erscheint im März – am 20. März, glaube ich –, und es ist einfach nur geil. Ich meine, es ist der Hammer. Wir sind so stolz auf diese Platte.“ Auf die Frage, was das Album so gut mache,…