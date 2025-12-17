Bei Firewind gibt es einen erneuten Wechsel am Mikrofon. Herbie Langhans verlässt die Band und wird durch seinen Vorgänger ersetzt.

Seit der Gründung von Firewind 1998 gab es einige Besetzungswechsel. Einzige Konstante ist Gründer Gus G., der sich unter anderem einen Namen als Gitarrist bei Ozzy Osbourne gemacht hat. Nun gibt es erneute Line-up-Neuigkeiten bei der griechischen Power Metal-Formation. Herbie Langhans gibt nach fünf Jahren das Mikrofon frei. Sein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger: Henning Basse, der von 2015 bis 2020 bereits bei Firewind sang. Prioritäten Gus G. vermeldete selbst während eines Livestreams: „Herbie hat die Band verlassen.“ Er fuhr fort: „Ich weiß nicht, ob das für einige von euch ein Schock sein wird. Aber wenn ihr Firewind schon länger verfolgt,…