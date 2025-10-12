Megadeth machen Schluss. Fans müssen jedoch nicht sofort Abschied nehmen. Dave Mustaine und Co. haben noch ein bisschen was auf Lager.

Tagelang war auf der Website von Megadeth ein mysteriöser Countdown zu sehen. Auch waren die Worte „The End Is Near. It’s Crystal Clear. Part Of The Master Plan“ zusehen. Fans rätselten, ob es etwas mit dem vierten Album RUST IN PEACE zu tun haben könnte. Dieses ist vor fast genau 35 Jahren erschienen und enthält den Song ‘Holy Wars... The Punishment Due’, aus dem ebenjene Worte stammen. Weiterhin wurde spekuliert, dass es sich auch um die Ankündigung des 17. Studioalbums handeln könne. Das Ende naht Wie sich nun herausgestellt hat, war Letzteres gar nicht so abwegig. Immerhin ist schon seit…