Parkway Drive haben fünf Ausgaben der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe handsigniert. So könnt ihr gewinnen!

Parkway Drive haben sich vom australischen Küsten-Underdog zum globalen Metal-Schwergewicht hochgespielt. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum KILLING WITH A SMILE setzen sie mit ihren Jubiläums-Shows die hiesigen Konzerthallen in Brand. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher – wir freuen uns zusammen mit dem machtvollen Quintett darüber, nach vielen Features und Specials, Aktionen und Abotiteln euch endlich die überfällige erste Titelgeschichte zu Parkway Drive zu präsentieren! Winston McCall und Luke Kilpatrick sprechen über eiserne Loyalität, Investitionen bis zur Schmerzgrenze und den Wahnsinn, als Metalcore-Band das Opernhaus von Sydney zu erobern. METAL HAMMER-Ausgabe 10/2025 könnt ihr im Handel und portofrei in…