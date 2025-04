Bad Company stehen offenbar als diesjähriger Neuzugang für die Rock And Roll Hall Of Fame fest, wie Drummer Simon Kirke durchsickern lässt.

Das Publikums-Voting für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame ist abgeschlossen. Wie Bad Company-Schlagzeuger Simon Kirke nun ausplaudert, hat ihm ein Insider offenbar bereits schon verraten, dass seine Band 2025 reinkommen wird. Dies gab der 75-jährige Brite, der auch mit den Classic-Rockern Free Erfolge feierte, im Interview bei VRP Rocks zu Protokoll. Was ist mit Free? "Es ist das erste Mal, dass wir nominiert sind", holt Kirke aus. "Und ein sehr guter Freund von mir ist Nicko McBrain von Iron Maiden. Und er gratulierte mir dazu in einer Textnachricht: ‚Nebenbei bemerkt: Maiden wurden schon elf…