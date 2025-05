Nintendo veröffentlicht die neue Nintendo Switch 2 im Juni 2025. Die Spieleauswahl zum Start kann sich sehen lassen!

Nach den ersten Teasern hat Nintendo endlich Details zur Switch 2 verraten. Die neue Konsole wird am 5.6.2025 erscheinen. Ohne Spiel soll die Konsole zum Start 469,99 Euro kosten. Technisch dürfen sich Gamer mit der Switch 2 auf 120Hz, HDR und 4K-Ausgabe freuen. Das Gerät wird abwärtskompatibel sein; das heißt, dass ihr die Spiele eurer alten Switch in aller Regel auch auf der Switch 2 spielen könnt. Daneben soll es Spiele in einer "Nintendo Switch 2 Edition" geben, also Games, die technisch aufgemotzt daherkommen. Unter anderem sollen die beiden ‘Zelda’-Games ‘Breath Of The Wild’ und ‘Tears Of The Kingdom’ eine…