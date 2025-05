Am Wochenende setzt es mal wieder reichlich Metal im TV auf die Augen: Bei Arte laufen Konzerte von Amon Amarth und Within Temptation.

Wer sich den Brückentag am Freitag freinimmt, hat ein schönes langes Wochenende vor sich. Sollte selbiges noch ein wenig sonischen Stahl gebrauchen können, seien an dieser Stelle zwei Empfehlungen in Sachen Metal im TV ans Herz gelegt. Und zwar zeigt Arte in der Nacht auf Samstag ein Konzert von Amon Amarth, und in der Nacht auf Sonntag eine Show von Within Temptation. Zunächst steht am das Gastspiel der schwedischen Death-Viking-Metaller beim hiesigen Summer Breeze Open Air 16. August 2024 auf dem Programm. Arte strahlt das Stelldichein am Samstag, 3. Mai 2025 um 0:50 Uhr aus und informiert hierüber: "Beim Summer Breeze Open…