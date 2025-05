Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus: Metal zeigt sein antifaschistisches Gesicht.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte das nationalsozialistische Deutschland; das Datum gilt als das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, in dem Millionen Menschen ermordet wurden. 2025 feiert Deutschland den 80. Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus – in Berlin wird der Jahrestag gar zum Feiertag. Und was hat das mit Metal zu tun? Jede Menge, wie nicht zuletzt unsere Liste antifaschistischer Songs zeigt. Denn Antifaschismus hat nichts mit extrem-linker politischer Einstellung zu tun, sondern ist der in unserer Verfassung verankerte kleinste gemeinsame Nenner für ein freiheitliches Zusammenleben. Rock und Metal stehen seit jeher für Freiheit – darum wundert es nicht, dass…