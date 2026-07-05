Warum Dimmu Borgir die Orchestrierungen zurückgefahren haben, erläutern Shagrath und Silenoz im Interview.

Das komplette Interview mit Dimmu Borgir findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Der Soundtrack zum Fluch des Skagerrak Kenner der vorherigen Alben von Dimmu Borgir bemerken vermutlich im ersten Durchgang von GRAND SERPENT RISING, dass die Norweger bei der Orchestrierung ihrer neuen Songs hörbar abgerüstet haben – und somit die Gitarren wieder stärker in den Vordergrund gerückt sind. „Egal, was wir machen, irgendwer wird sich immer darüber beschweren. Deshalb folgen wir lieber unserem Bauchgefühl“, schickt Silenoz seiner Antwort eine Standortbestimmung…