Beim kürzlich über die Bühne gegangenen Bludfest hat Yungblud all seiner inneren Belastung Luft verschafft.

Yungblud erlebte bei seinem eigenen Festival, dem Bludfest, am 26. Juni 2026 im tschechischen Hradec Králové einen emotionalen Moment. Und zwar wurde der Brite mitten in der Show von seinen Gefühlen überwältigt — diesen ließ er dann freien Lauf. Es ging darum, dass er sich zuletzt nicht gut gefühlt hatte; es ging um Kritiker; es ging um Bestätigung und Gemeinschaft. Anschließend machte der 28-Jährige daraus noch ein ausführliches Statement, welches in den Sozialen Medien nachzulesen ist. Hass aus dem Internet "Warnung. Jetzt kommt die Wahrheit", beginnen die Ausführungen von Yungblud. "Ehrlich gesagt habe ich lange überlegt, ob ich diesen Clip…