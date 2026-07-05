Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans.
Datum Das Rockharz findet vom 01. bis zum 04. Juli 2026 statt. Veranstaltungsort Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig. Tickets Das Rockharz 2026 ist ausverkauft. Line-up Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2025. Neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Agnostic Front Airbourne Alice Cooper Annisokay Artillery Avatar Betontod Biohazard Black Label Society Crypta Cypecore Danko Jones Decapitated Die Apokalyptischen Reiter Die Habenichtse Dogma Dominum Doro Drone Emperor Ensiferum Ex Deo Feuerschwanz…