Auf THE ARSONIST vereinen die Ruhrpotthelden Sodom unterschiedliche Songwriting-Ansätze mit betonter Old School-Attitüde.

Die „Old School"-Richtlinie schwebt generell über allem, was Sodom tun. Bei THE ARSONIST trieben die Ruhrpotthelden ihr Motto weiter auf die Spitze und nahmen das Schlagzeug komplett analog auf 24-Spur-Band auf. Die Band spielte zwar – gegen den Wunsch ihres Produzenten – nicht alles live zusammen ein, aber Merkel musste möglichst fehlerfreie Durchgänge absolvieren, da keine digitale Nachbearbeitung vorgesehen war. Angelripper scheute keine Kosten und Mühen, um seine Vision umzusetzen: