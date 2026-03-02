Laut Bob Daisley existieren mehrstündige Jamsession-Aufnahmen mit Ozzy Osbourne und Randy Rhoads , die er am liebsten sofort veröffentlichen würde.

Berichten zufolge sollen die sogenannten HOLY GRAIL-Tonbänder mehrere Stunden Aufnahmematerial von Ozzy Osbourne mit dessen 1982 bei einem Helikopterunfall verstorbenen Gitarristen Randy Rhoads enthalten. Veröffentlicht wurden diese bisher allerdings nie. Nun äußerte sich Bob Daisley, langjähriger Bassist und Co-Songwriter an der Seite Osbournes, zu der Thematik — und zeigte sich verwundert, warum entsprechende Dokumente bisher noch nicht erschienen sind. Darum sind die HOLY GRAIL-Tapes nicht erschienen „Das Urheberrecht an diesen Songs [...] liegt nicht direkt bei mir. Es sind meine Aufnahmen, ich habe sie gemacht. Eigentlich sind es nur Referenzaufnahmen aus der Zeit, als wir im Proberaum Songs geschrieben haben.…