Stahlmann live in Schwerin 10.04.2026

Künstler: Stahlmann

Soilwork arbeiten an Nachfolgealbum zu ÖVERGIVENHETEN
Soilwork @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Soilwork arbeiten an ihrem nächsten Album. Doch mit dem Tod von Gitarrist und Songwriter David Andersson hat sich Band-intern einiges verändert.
2022 starb Soilwork-Gitarrist David Andersson, der maßgeblich am Songwriting der Band beteiligt war. Im Interview mit Metal Anthology sprach Sänger Björn „Speed“ Strid nun über einen möglichen Nachfolger von ÖVERGIVENHETEN (2022), wie dieser möglicherweise ausfallen könnte und sowie über die veränderte Zusammenarbeit seit dem Verlust. Neue Herangehensweise „David war eine sehr treibende Kraft. Ich denke, es ist jetzt mehr eine Gruppenarbeit, ein gemeinschaftliches Projekt. Und es fühlt sich an, als würden wir in eine neue Ära eintreten. Ich denke, das nächste Album wird sich etwas von ÖVERGIVENHETEN unterscheiden, aber einige dieser Elemente enthalten – die Atmosphäre, vielleicht aber mehr vermischt…
