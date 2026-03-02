Während Sevendust durch Europa touren, wurde hinter den Kulissen das neue Album fertiggestellt. Nun hat es ein Veröffentlichungsdatum.

Momentan sind Sevendust zusammen mit Daughtry und Alter Bridge auf einer ausgedehnten Europatournee. Bevor es an die Live-Vorbereitungen ging, hat das Quintett an neuer Musik gearbeitet. Das Resultat heißt ONE. Das 15. Studioalbum ist auf der Farm von Lajon Witherspoon entstanden und erscheint am 1. Mai via Napalm Records. Insgesamt umfasst ONE zehn neue Songs, die nach dem Release auf einer Tour durch Nordamerika präsentiert werden. Vielleicht haben auch die hiesigen Fans Glück, dass sie schon in den Genuss von neuem Material kommen. Immerhin läuft die aktuelle „What Lies Within“-Tour noch bis Anfang März. Die meisten Termine in Deutschland, Österreich…