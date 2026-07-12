Megadeth haben jüngst unvermittelt einen Auftritt sausen lassen. Die enttäuschten Fans lassen ihrer Verstimmung daher freien Lauf.

Eigentlich hätten Megadeth am 5. Juli bei EvilLive Festival in Lissabon auftreten sollen, ließen jedoch nur Enttäuschung und Ärger zurück. Die Show wurde in letzter Sekunde abgesagt, was das wartende Publikum dazu veranlasste, sich lautstark zu beschweren sowie leere Becher und Dosen auf die Bühne zu werfen. Problematisch Später am Abend äußerten sich Megadeth über Social Media zu den Vorfällen: „Aufgrund technischer Probleme, auf die wir keinen Einfluss hatten, müssen wir euch leider und voller Frustration mitteilen, dass wir heute Abend nicht in Lissabon auftreten können. Wir wollen euch niemals enttäuschen… Und wir sind von dieser Situation genauso enttäuscht wie…