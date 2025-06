Das letzte Studioalbum von System Of A Down liegt tatsächlich schon zwanzig Jahre zurück. John Dolmayan rechnet auch nicht so bald mit Nachschub.

2005 haben System Of A Down mit MEZMERIZE und HYPNOTIZE gleich zwei Alben auf die Welt losgelassen. Seither gab es lediglich in Form zweier Singles musikalischen Nachschub. Seit ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’ sind inzwischen aber auch schon wieder fünf Jahre vergangen. Nun ist die Band bekanntlich nicht komplett untätig, immerhin finden sporadisch Live-Auftritte statt. Dennoch werden die Band-Mitglieder in Interviews immer wieder nach neuer Musik gefragt. So auch geschehen, als John Dolmayan beim argentinischen Radiosender Rock & Pop FM 95.9 zu Gast war. „Ich würde sagen, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat, braucht man nicht…