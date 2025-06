Udo Dirkschneider ist der Inbegriff von deutschem Heavy Metal. An seinem 73. Geburtstag blicken wir auf seine Musikkarriere zurück.

Am heutigen Tag feiert Udo Dirkschneider seinen 73. Geburtstag. Der ehemalige Accept-Frontmann mit der markanten Stimme ist ein Urgestein der deutschen Rock- und Metal-Geschichte. Aus diesem Anlass schauen wir zurück auf seine (teilweise eher chaotische) Vergangenheit und Karriere. Die Anfänge... am Keyboard? Die wohl größte Überraschung bietet sich, wenn man einen Blick auf die musikalischen Anfänge Dirkschneiders wirft. Heute verfechtet er strikt den klassischen Aufbau seiner Band - Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang, ganz ohne Schnickschnack. Umso verwunderlicher ist es, dass er als 14-Jähriger Halbstarker zunächst sein Glück am Keyboard versucht. Jedoch nicht lange, das Gerät staubt schnell in einer…