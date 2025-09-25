Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, als ich das Editorial der vorherigen Ausgabe tippte, weilte Ozzy Osbourne noch unter uns. Als die betreffende Ausgabe am Kiosk lag, war der Prince Of Darkness bereits verstorben – an einem Herzinfarkt, wie man mittlerweile weiß. Die Metal-Welt hat einen ihrer Urväter verloren. Der Schock sitzt tief. Noch tiefer sitzt die Bewunderung für sein Lebenswerk – ob mit Black Sabbath, als Solokünstler, Reality-TV-Unikum, immer unterhaltsame und (trotz Elternschreck-Image) liebenswerte öffentliche Person oder als Familienmensch. Bis zuletzt füllte er alle diese Rollen aus und ließ es beim Abschiedskonzert am 5.7.2025 noch ein letztes Mal krachen, so gut es der…