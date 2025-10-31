Tim Lambesis hat es tatsächlich geschafft – er hat As I Lay Dying neu formiert. Die Ankündigung samt neuer Single kommt pünktlich zur Tour.

Im Mai dieses Jahres kündigten As I Lay Dying eine Tournee durch Europa an. Das Hauptproblem an der Sache war, dass die Band zu diesem Zeitpunkt offiziell nur aus Frontmann Tim Lambesis bestand. Ein Rückblick: Fast genau vor einem Jahr gab der damalige Bassist und Klarsänger Ryan Neff seinen Ausstieg bekannt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nur wenige Tage später quittierten Tourmanager Alex Kendrick, die Gitarristen Ken Susi und Phil Sgrosso sowie Schlagzeuger Nick Pierce ihren Dienst. Die anstehende Europatournee wurde abgesagt. Logisch: Keine Band, keine Tour. Nach und nach kamen unschöne Dinge über Lambesis ans Licht. Nachdem seine damalige…