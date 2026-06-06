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Subway To Sally live in Kaiserslautern 09.10.2027

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Künstler: Subway To Sally

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METAL HAMMER präsentiert: Die Apokalyptischen Reiter
Die Apokalyptischen Reiter, 29.12.2023 Hamburg Grünspan, Schrei!nachten 2023
Am Ende des Jahres kommen Die Apokalyptischen Reiter auf "Schrei!nachten Tour". Fünf deutsche Städte können sich auf Reitermania freuen.
Laut, intensiv und voller Energie. SCHREI!NACHTEN ist Ausnahmezustand Ð live, unmittelbar und kompromisslos. Neben Hits, Klassikern und Evergreens steht vor allem das, was ein Die Apokalyptischen Reiter-Konzert seit jeher ausmacht: ein direkter, elektrisierender Austausch, der Bühne und Publikum zu einer Einheit verschmelzen lässt. Hier wird nicht einfach gespielt - hier entsteht Reitermania in ihrer reinsten Form. Alle Versuche, diese Band in Schubladen zu pressen, sind längst gescheitert. Die Reiter entziehen sich jeder Kategorisierung und haben sich ihren eigenen Kosmos geschaffen - kraftvoll, unberechenbar und unverwechselbar. Was hier passiert, lässt sich nicht erklären. Es muss erlebt werden. Für die "Schrei!Nachten 2026"…
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