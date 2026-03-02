Dave Grohl und seine Foo Fighters waren zuletzt nicht untätig und haben einen frischen Longplayer unter Dach und Fach gebracht.

Jetzt ist es offiziell: In absehbarer Zeit wird es neuen Stoff von Foo Fighters geben. Das hat Bandboss Dave Grohl kürzlich höchstpersönlich vermeldet — und zwar beim Konzert der Gruppe vergangenes Wochenende in Launceston auf Tasmanien. Vor dem Song ‘Exhausted’ plauderte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger aus, dass es "ein ganzes neues Album mit Songs" gibt, "die wir vor Kurzem fertiggestellt haben". Nicht mehr lange Außerdem erzählte der Foo Fighters-Mastermind, dass die Platte vor den nächsten Liveshows seiner Formation in Australien rauskommen wird, die — wie er anfügte — noch vor seinem nächsten Geburtstag am 14. Januar 2028 stattfinden werden. Die letzten Lebenszeichen…