Suicidal Tendencies haben die nach dem Ausscheiden von Jay Weinberg vakante Position am Schlagzeug neu besetzt.

Nachdem der ehemalige Slipknot-Trommler Jay Weinberg Mitte Januar seinen Hut bei Suidical Tendencies genommen hatte, war der Drum-Hocker bei den kalifornischen Crossover-Thrash-Hardcore-Punkern verwaist. Bis jetzt: Denn Bandchef und Frontmann Mike Muir hat nun Xavier Ware als neuen Schlagzeuger der Gruppe vorgestellt. Ware haut schon auf Trommeln, seit er ein kleines Kind war, und saß zuletzt unter anderem für Bilmuri hinter der Schießbude. Große Pläne "Wir freuen uns riesig, euch X vorzustellen, den neuen Suicidal Tendencies-Drummer!", informiert Muir. "X hat schon ein paar Tracks für das neue Album von Cyco Miko [Muirs Nebenprojekt — Anm.d.A.] eingespielt und ist bereit, offiziell an…