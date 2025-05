Das Kultspiel ‘Diablo’ startet ein Crossover mit dem Comic ‘Berserk’ und den finnischen Metallern Beast In Black - seht hier das Video zur Single ‘Enter The Behelit’.

Die Spiele-Reihe ‘Diablo’, der kultige Manga ‘Berserk’ und die finnische Heavy Metal-Band Beast In Black veröffentlichen gemeinsam den Track ‘Enter The Behelit’. Der Song erscheint auf einer limitierten Vinyledition und wird weltweit digital vertrieben. Passend dazu feiert auch ein Musikvideo Premiere, das dieses unheilvolle Ereignis begleitet. Das Crossover-Event mit ‘Berserk’ – dem beliebten Manga-Klassiker aus der Feder von Kentaro Miura – findet ab dem 6. Mai in ‘Diablo IV’ und ab dem 1. Mai in der mobilen Version ‘Diablo Immortal’ statt. Sowohl ‘Diablo’ als auch ‘Berserk’ beschäftigen sich mit dem Thema "Gut gegen Böse" vor dem Hintergrund einer furchterregenden Dunkelheit,…