Poison-Sänger Bret Michaels weist die Anschuldigungen von Trommler Rikki Rockett hinsichtlich seiner Gagen-Forderungen zurück.

Poison-Schlagzeuger Rikki Rockett hatte Bret Michaels bekanntlich vorgeworfen, die für dieses Jahr angedachte Jubiläumstournee zum Debütalbum LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN mit seinen überzogenen finanziellen Forderungen torpediert zu haben. Hierauf reagierte der Sänger zwar bereits mit versöhnlichen Tönen, in einem neuen Interview geht der 62-Jährige jedoch nun konkret auf die Vorwürfe ein. Genau hinschauen So gibt es anscheinend bereits Pläne, dass die entsprechende Konzertreise einfach 2027 stattfindet: "Wir werden die Tour hoffentlich einfach ‚40 plus 1’ nennen." Darauf angesprochen, dass er laut Rockett dabei sechs mal so viel Kohle wie die restlichen drei Poison-Mitglieder verdienen will, erwiderte Michaels: "Das werde ich…