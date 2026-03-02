Unearth konnten gar nicht anders, als von Anfang an alles zu geben. Das beweist schon ihr Debütalbum, das nun 25 Jahre alt ist.

Es war das Jahr 2001, als fünf junge Musiker aus Massachusetts mit einem Debütalbum aufschlugen, das klang, als hätte jemand At The Gates mit Earth Crisis in einen Betonmischer geworfen - und das Ergebnis mit purer Überzeugung auf CD gepresst. THE STINGS OF CONSCIENCE war zugleich Startschuss und Manifest für Unearth. Dieses frühe Zeugnis einer Szene, die gerade erst begann, sich selbst zu definieren, feiert heute seinen 25. Ehrentag. Unearth stehen für Authentizität Produziert von Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage) war das Album ein Paradebeispiel für das, was Metalcore sein konnte, bevor der Begriff inflationär wurde. Breakdowns, Melodien, Groove: alles da,…