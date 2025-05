Electric Callboy müssen Trommler David Friedrich ziehen lassen. Wer fortan hinter der Schießbude sitzt, soll in Bälde bekanntgegeben werden.

Bei Electric Callboy tut sich etwas in personeller Hinsicht. Schlagzeuger David Friedrich ist ab sofort nicht mehr Teil der Electrocore-Formation. Sein Abschied erfolgt auf eigenen Wunsch, wie die Band in den Sozialen Medien informiert. Dem einstigen ‘Die Bachelorette’-Gewinner steht der Sinn nach einer Luftveränderung. Eine(n) neue(n) (Live-)Drummer(in) hat die Spaß-Kapelle zwar schon am Start — es wird allerdings noch nicht verraten, um wem es sich dabei handelt. Liebe & Respekt "Hey Leute, bei uns hat sich etwas ergeben, und das wollen wir euch heute mitteilen", leiten Electric Callboy ihre folgenschwere Neuigkeit ein. "David hat nach all den Jahren mit uns…