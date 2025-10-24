Iron Maiden im Interview! Neue Drummer für Rush und Trivium. Frische Alben von Battle Beast, Coroner u.a.

Back In Black – das Metal-Update Rush sind zurück – und die Nachfolge von Neil Peart stammt aus Deutschland! Wer ist Anika Nilles? Müssen Sepultura schon wieder um ihren Schlagzeuger bangen? Greyson Nekrutman heuert bei Trivium an. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Testament PARA BELLUM Battle Beast STEELBOUND Sabaton LEGENDS Coroner DISSONANCE THEORY Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview…