Wer es sich noch einfacher machen will, Musik über Spotify zu streamen, kann dies nun mittels der KI ChatGPT machen.

Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne auf dem Vormarsch. In jeden Lebens- und Berufsbereich scheinen die verschiedenen KI einzudringen — leider auch in der Musik. Der grundsätzlich zuletzt nicht wirklich positiv aufgefallene Streaming-Riese Spotify macht hierbei nun den nächsten Schritt: Nutzer von ChatGPT können mit der KI nun die Musik-App steuern. Komfortables Hören? So heißt es im zugehörigen Statement: "Jetzt kann Spotify auch an deinen ChatGPT-Gesprächen teilnehmen. Mit Beginn ab heute können sowohl Kunden von Spotify Free und Premium Spotify in ihre ChatGPT-Konversationen bringen, um personalisierte Musik- und Podcast-Empfehlungen zu erhalten." Das Ganze funktioniert so: Zuerst öffnet man die ChatGPT-App und erwähnt…