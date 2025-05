Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 28.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Memphis May Fire, Underoath und Vulvarine.

The Darkness Viel­leicht sind vor allem diese Ausflüge wichtig für Hawkins, um sein seit zehn Jahren geplantes Musical nicht aus den Augen zu verlieren. (Hier weiterlesen) Deafheaven Mit ihrem sechsten Album besinnen sich die US-Amerikaner jedenfalls wieder auf ihre düstere Seite und stellen in den Vordergrund, ... (Hier weiterlesen) Arch Enemy Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu BLOOD DYNASTY, dem Album des Monats 04/2025 Puristen mag der Tacken mehr Klargesang von Alissa White-Gluz sauer aufstoßen, doch die zusätzlichen Melodien stehen Arch Enemy hervorragend. Bitte mehr davon! Zudem konnte das Quintett beim Songwriting deutlich zwingendere Ideen zutage fördern als beim Vorgänger DECEIVERS…