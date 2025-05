Im Juli darf Roy Khan für eine einzige Show wieder mit Kamelot auf die Bühne. Der ehemalige Kamelot-Frontmann wäre aber offen für mehr.

Roy Khan ist zurück bei Kamelot – zumindest für einen Abend. Am 20. Juli dürfen sich die brasilianischen Fans der Power Metaller auf eine Show der besonderen Art freuen. Anlässlich des 20. Jubiläums des Kamelot-Albums THE BLACK HALO wird Khan in São Paulo wieder mit seinen ehemaligen Band-Kollegen auf der Bühne stehen. In einem Interview mit Power of Metal erklärt der Sänger, dass er für eine längerfristige Zusammenarbeit mit seiner Ex-Band offen wäre. Abstecher in die Vergangenheit Zuerst hat Roy Khan aber einiges zu THE BLACK HALO zu erzählen: „Ich denke, das Album entstand in einer sehr wichtigen Phase der…