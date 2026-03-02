Der italienische Skirennfahrer und Bronze-Gewinner bei Olympia Dominik Paris verrät uns, welche Metal-Alben er gerne auflegt.

Der Italiener Dominik Paris ist kein Unbekannter im internationalen Skizirkus. In seiner gesamtem Karriere hat der Südtiroler zusammengenommen 24 Weltcup-Rennen und eine Super-G-Weltmeisterschaft (2019) gewonnen. Kürzlich hat es für den 36-Jährigen nun auch zum ersten Mal mit einer olympischen Medaille geklappt. Bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat es der Metal-Musiker aufs Podium geschafft: Beim Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 hat der Skirennfahrer den dritten Platz errungen und damit die Bronze-Medaille gewonnen. METAL HAMMER hatte den Wintersportler schon zuvor auf dem Schirm: In unserem Jubiläumsheft (Juli 2024) hatten wir den Skifahrer bereits gefeatured. Und zwar ließen…