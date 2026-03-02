2025 mussten Raven ihre Tournee aufgrund einer Gehirnnotoperation ihres Sängers absagen. Nun erklärt er, wie sein Gesundheitsstand ist.

Raven sahen sich 2025 dazu gezwungen, ihre Europatournee abzusagen, da sich Frontmann und Bassist John Gallagher nach einem Sturz einer Notoperation am Gehirn unterziehen musste. Außerdem ließ sich sein Bruder und Band-Kollege Mark Gallagher bei einem geplanten Eingriff ein Knöchelgelenk und ein Knie richten. Medizinisches Auszeitjahr Auf die Frage, ob sie nun für ihre baldige nordamerikanische Tournee bereit seien, antwortet der Sänger im Interview mit Metal Mayhem ROC: "Ich bin ganz sicher dafür bereit, nach all unseren kleinen Prüfungen und Schwierigkeiten. Ich nenne 2025 unser medizinisches Auszeitjahr." Er führt weiter aus, dass die OPs seines Bruders geplant gewesen seien, aber: "Dass…