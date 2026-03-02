Captain Kirk rockt jetzt! Iron Maiden locken mit Doku ins Kino. Rush live, und Volbeat zu viert. Sodom im Interview. Album der Woche von Rob Zombie u.a. Ab sofort wöchentlich!
Back In Black – das Metal-Update Das Störgeräusch der Woche – neue Rubrik!? William Shatner („Captain Kirk“ aus ‘Star Trek’) kündigt sein Metal-Album an Rush kommen live nach Deutschland Flemming C. Lund ist jetzt fester Volbeat-Gitarrist Iron Maiden kündigen Doku ‘Burning Ambition’ fürs Kino an Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Rob Zombie THE GREAT SATAN Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview…