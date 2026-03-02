Marko Hietala und seine Band begeben sich kommenden Herbst auf Headlinertour durch Europa – die erste ihrer Art mit dem aktuellen Album.

Fast genau vor einem Jahr veröffentlichte der ehemalige Nightwish-Bassist und -Sänger Marko Hietala sein zweites Soloalbum ROSES FROM THE DEEP. In seiner Heimat folgten daraufhin gleich zwei Tourneen. Nun ist auch der Rest von Europa an der Reihe, wie der Finne über die Sozialen Netzwerke bekanntgab. Im Oktober 2026 soll es so weit sein. Fünf Termine in Deutschland und jeweils einer in der Schweiz und in Österreich stehen auf dem Plan. Dazu schreibt Hietala: „Aufregende Neuigkeiten! Die Band und ich gehen diesen Herbst auf Headliner-Tour! Wir bringen die Show im Oktober 2026 durch ganz Europa.“ Tickets sind bereits an allen…