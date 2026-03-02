In typischer Amorphis-Manier verarbeitet auch ECLIPSE (2006) literarisch wertvolles Material. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück.

Mit ihrem siebten Studioalbum ECLIPSE (2006) gelang Amorphis jener Wendepunkt, an dem sich Tradition, Tragik und moderner Progressive Metal zu einem neuen Selbstverständnis verdichteten. Der Klang der Band war vertraut und doch frisch, getragen von einer neuen Stimme, die sich binnen Sekunden ins kollektive Gedächtnis der Szene brannte: Tomi Joutsen, damals noch Sänger von Sinisthra, heute untrennbar mit Amorphis verbunden. Anlässlich des 20. Geburtstags von ECLIPSE blicken wir zurück. Neue Stimme, neues Glück Joutsens Einstieg war alles andere als selbstverständlich. Nach dem Ausstieg seinems Vorgängers Pasi Koskinen trudelten über hundert Demos verschiedenster Bewerber ein - und keine überzeugte. Joutsen hingegen…