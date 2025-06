In wenigen Tagen erscheint mit SONGS OF LAST RESORT das zehnte Album von The Haunted. Doch warum hat es dafür acht Jahre gebraucht?

Die schwedischen Thrasher The Haunted haben sich Ende März diesen Jahres nach acht Jahren mit einer neuer Single und der Ankündigung eines neuen Albums zurückgemeldet. SONGS OF LAST RESORT wird am 30. Mai veröffentlicht und ist in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe zum Album des Monats gekürt worden. Ausgebrannt Nun sprach Gitarrist Patrik Jensen mit J.J. Caithcart von Different Stages Radio unter anderem darüber, warum acht Jahre ins Land gegangen sind, bis der Nachfolger zu STRENGTH IN NUMBERS (2017) erscheint. Jensen erklärt: „Wir haben nie eine Pause gemacht. Wir wollten immer das nächste Album schreiben. Ola (Englund, Gitarrist) hatte immer neues…