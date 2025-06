Judas Priest trauern um ein ehemaliges Band-Mitglied: Schlagzeuger Les Binks hat das Zeitliche gesegnet. Ruhe in Frieden.

Judas Priest haben eine traurige Nachricht für ihre Fans: Der frühere Schlagzeuger der Gruppe, Les Binks, lebt nicht mehr. Dies teilten die britischen Heavy Metal-Götter in den Sozialen Medien mit. Der Nordire spielte von 1977 bis 1979 bei Rob Halford und Co. und trommelte auf den Alben STAINED CLASS, HELL BENT FOR LEATHER sowie UNLEASHED IN THE EAST. Zur Todesursache machte die Band keine Angaben. Erste Klasse "Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Les Binks und schicken seiner Familie, seinen Freunden und Fans unsere Liebe", heißt es im Statement von Judas Priest hierzu. "Das gefeierte Schlagzeugspiel, das er…